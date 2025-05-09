РФ ударит в любой момент. США предупредили об угрозе массированной атаки на Украину
Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении на Украину 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.
В своем заявлении американское посольство обратилось к своим гражданам в Украине с рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.
"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - сказано в заявлении.
Рекомендации для граждан:
- Следите за обновлениями через местные СМИ.
- Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.
- В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище.
- Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.
Предупреждение о российских ударах
Заметим, что вчера, военный эксперт Иван Ступак порекомендовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине.
Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия планировала использовать "Орешник", то за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.
Вслед за ними этот пример последовали и представительства европейских стран, и тогда по Украине действительно прилетел "Орешник".
По его мнению, такие сообщения являются "ред флегом", который намекает, что РФ планирует использовать "Орешник"
Перемирие в Украине
В течение года Россия неоднократно отказывалась от введения 30-дневного режима тишины, который предлагался международными партнерами. Зато российский диктатор Владимир Путин объявлял собственные "перемирия" с Украиной.
В частности, недавно он заявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое российские войска первыми же и нарушили. А на днях Путин снова объявил очередное "перемирие", которое якобы должно было длиться с 8 по 11 мая.
Однако, несмотря на заявления главы Кремля, на фронте продолжаются боевые действия, и фиксируется увеличение атак.
Сегодня Reuters писало о том, США и Европа завершают работу над предложением о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. Если Москва его не поддержит, ее ждут санкции.
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