РФ ударит в любой момент. США предупредили об угрозе массированной атаки на Украину

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении на Украину 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

В своем заявлении американское посольство обратилось к своим гражданам в Украине с рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - сказано в заявлении.

Рекомендации для граждан:

Следите за обновлениями через местные СМИ.

Заранее определите ближайшие укрытия для безопасного пребывания.

В случае воздушной тревоги немедленно направляйтесь в убежище.

Следуйте инструкциям местных властей и служб экстренной помощи.

Предупреждение о российских ударах

Заметим, что вчера, военный эксперт Иван Ступак порекомендовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине.

Он напомнил, что в прошлый раз, когда Россия планировала использовать "Орешник", то за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.

Вслед за ними этот пример последовали и представительства европейских стран, и тогда по Украине действительно прилетел "Орешник".

По его мнению, такие сообщения являются "ред флегом", который намекает, что РФ планирует использовать "Орешник"