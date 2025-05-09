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Создание трибунала для РФ: что решили министры десятков стран после встречи во Львове

Львов, Пятница 09 мая 2025 14:17
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Создание трибунала для РФ: что решили министры десятков стран после встречи во Львове Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львове 9 мая состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для РФ за преступления против Украины. Коалиция предоставила политическое одобрение созданию специального трибунала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление коалиции, которое опубликовало Министерство иностранных дел Украины.

Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюции Генассамблеи ООН по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

В совместном заявлении представители коалиции отметили, что:

  • приветствуют завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы;
  • подтверждают важность специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины;
  • подчеркивают, что после создания специальный трибунал, в соответствии со своим уставом, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении к международному праву и правам человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка;
  • выразили благодарность всем, кто активно включился в подготовительную работу над проектами правовых документов, необходимых для создания специального трибунала, в частности, юридическим советникам, которые принимали участие в работе коалиции государств;
  • подчеркнули центральную роль Совета Европы в создании спецтрибунала и признали вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над правовыми документами;
  • подтвердили неизменную приверженность процессу создания специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержке его эффективного функционирования.

Коалиция призвала другие государства и международные организации присоединиться и способствовать деятельности спецтрибунала для РФ.

Следующий шаг на пути к формализации трибунала будет на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая 2025 года.

Заявление было согласовано в присутствии руководительницы дипломатии ЕС Каи Каллас, комиссара ЕС по вопросам демократии, правосудия, верховенства права и защиты прав потребителей Майкла МакГрата.

Спецтрибунал для РФ за преступления против Украины

В Офисе президента еще в сентябре 2022 года сообщили, что Украина предлагает странам G7 и другим государствам-партнерам поддержать инициативу по созданию специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины.

Позже была создана коалиция, которая занималась формированием специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. К ней присоединилось около 44 стран. В частности, создание трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.

Сегодня, 9 мая, во Львов приехали министры и дипломаты 35 стран и представители Совета Европы. Состоялась встреча Core Group по созданию спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

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