Зеленский ввел санкции против более 70 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 58 россиян и 74 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Под санкции попали 58 физических лиц, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также по три компании из Ирана и Узбекистана и одна - из Китая (Гонконг).

Санкции Украины против РФ и пропагандистов

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал санкционный пакет против главы "Росатома" Алексея Лихачева, сына экс-премьера Николая Азарова и еще ряда людей и компаний. Как объяснял президент, это решение - синхронизация украинских и мировых санкций против России.

Также Зеленский подписал санкции против ряда украинских граждан. В частности, бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. Эти ограничения Зеленский объяснил тем, что эти граждане связали свою судьбу с пропагандой в интересах РФ, оправдывают войну и вредят Украине.

Ранее Зеленский утвердил еще несколько санкционных пакетов. В частности, ограничения были введены против нескольких китайских компаний. Это произошло после того, как украинская разведка получила информацию, что Китай может помогать России оружием.

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