ua en ru
Пт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шпионский скандал: Венгрия выслала украинских дипломатов из-за действий СБУ

Пятница 09 мая 2025 16:15
UA EN RU
Шпионский скандал: Венгрия выслала украинских дипломатов из-за действий СБУ Фото: Петр Сийярто, глава Министерства иностранных дел Венгрии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Венгрия выслала двух украинских дипломатов. Это произошло после того, как СБУ разоблачила на Закарпатье агентов военной венгерской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По словам Сийярто, в Украине с начала полномасштабного вторжения все сильнее становится антивенгерская пропаганда. А причина нынешней "клеветнической кампании против венгров" такая же, как и предыдущих, а именно: правительство не хочет поставлять оружие в Украину, а также то, что венгерское правительство выступает за мир.

Стоит заметить, что в своем обращении Сийярто не упоминает о новости о том, что Служба безопасности Украины впервые в истории Украины разоблачила сеть иностранных агентов - венгерскую военную разведку, которая осуществляла шпионскую деятельность на территории страны. Однако из контекста понятно, что глава министерства, возможно, имел в виду именно это.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что "они не могут терпеть клеветническую кампанию против венгров".

"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД, в последние несколько минут", - сказал он.

СБУ разоблачила агентов Венгрии

9 мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области. Их основные задачи включали:

  • сбор данных о состоянии военной безопасности региона,
  • поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне,
  • изучение настроений и реакций местного населения в случае возможного вторжения со стороны Венгрии.

В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки. Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, им грозит пожизненное заключение.

При этом сегодня Сийярто уже комментировал произошедшее со шпионами. В частности, он заявил, что информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Венгрия Закарпатье
NEWS
Сядет ли Путин за решетку: что думают в Европе о трибунале для диктатора
Сядет ли Путин за решетку: что думают в Европе о трибунале для диктатора
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике