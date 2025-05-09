Шпионский скандал: Венгрия выслала украинских дипломатов из-за действий СБУ

Венгрия выслала двух украинских дипломатов. Это произошло после того, как СБУ разоблачила на Закарпатье агентов военной венгерской разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Facebook.

По словам Сийярто, в Украине с начала полномасштабного вторжения все сильнее становится антивенгерская пропаганда. А причина нынешней "клеветнической кампании против венгров" такая же, как и предыдущих, а именно: правительство не хочет поставлять оружие в Украину, а также то, что венгерское правительство выступает за мир.

Стоит заметить, что в своем обращении Сийярто не упоминает о новости о том, что Служба безопасности Украины впервые в истории Украины разоблачила сеть иностранных агентов - венгерскую военную разведку, которая осуществляла шпионскую деятельность на территории страны. Однако из контекста понятно, что глава министерства, возможно, имел в виду именно это.

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что "они не могут терпеть клеветническую кампанию против венгров".

"Сегодня мы выслали двух шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Соответствующее решение и нота были вручены послу Украины в Будапеште здесь, в МИД, в последние несколько минут", - сказал он.