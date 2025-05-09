Последний шанс для России. ЕС и США предложат новое перемирие в Украине, - Reuters

ЕС и США почти завершили согласование предложения о перемирии между Украиной и Россией. Если оно не будет принято, Москву ждут новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным анонимного источника издания, Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. Известно, что в случае отказа это будет означать совместное введение новых санкций против России.

"Мы еще не полностью завершили проект, но надеемся, что мы находимся на этапе сближения", - сказал источник.

По данным анонимного собеседника издания, все еще продолжаются дискуссии относительно того, объявлять ли одностороннее прекращение огня, или предоставить России короткое время для реагирования, хотя если она откажется, то против Москвы будут применены новые санкции США и ЕС.

"В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или на отдельные части, что все еще обсуждается", - отметил источник.

Стороны координируют действия по возможным санкциям

Издание пишет, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который на прошлой неделе находился в Вашингтоне на встрече с государственным секретарем США Марко Рубио, присоединится к президенту Франции Эммануэлю Макрону в Киеве в субботу, где состоится гибридная встреча ближайших союзников Украины и обсуждение предложения США и Европы.

Источник сообщил, что политические и технические переговоры между Европой и США активизировались с прошлой недели. Американский президент Дональд Трамп и Макрон обсудили предложение о прекращении огня в четверг.

"Во время переговоров с американцами мы почувствовали определенное раздражение относительно позиции России, нехватки реакции и серьезности в ее ответах на то, что было предложено ранее... Решение практически принято", - сказал источник.