Разоблачение шпионов Венгрии на Закарпатье: Будапешт обвинил Украину в "пропаганде"
Информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петера Сийярто, которого цитирует ATV.
По словам Сийярто, Венгрия "сможет разобраться" после того, как получит "любую официальную информацию". В частности он заявил, что полномасштабная война в Украине якобы является "частично пропагандистской войной".
"Понятно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда... Если мы получим какие-то детали или официальную информацию, тогда мы сможем с этим разобраться, но до тех пор это должно рассматриваться как пропаганда, к которой следует относиться с осторожностью", - заявил глава МИД Венгрии.
СБУ разоблачила агентов Венгрии
Сегодня, 9 мая, стало известно о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили на Закарпатье. Среди их задач были:
- сбор информации о военной защищенности Закарпатской области;
- поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона;
- изучение общественно-политических взглядов местных жителей, в частности, сценарии их поведения, если на территорию региона войдут войска Венгрии.
Во время комплексных мероприятий СБУ задержала двух агентов из сети венгерской спецслужбы. Их куратором был кадровый сотрудник военной разведки Венгрии.
Обоим было сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Им грозит пожизненное.
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