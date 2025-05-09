ua en ru
Пт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ответ на действия Венгрии: Украина высылает двух венгерских дипломатов

Пятница 09 мая 2025 19:54
UA EN RU
Ответ на действия Венгрии: Украина высылает двух венгерских дипломатов Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть страну в течение 48 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

"Двое венгерских дипломатов должны покинуть нашу страну в течение 48 часов. Только что мы пригласили посла Венгрии в МИД Украины и вручили ему соответствующую ноту", - сообщил Сибига.

Он отметил, что Украина действует в ответ на действия Венгрии, "исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов".

Шпионский скандал

Напомним, сегодня, 9 мая, Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области. Их основные задачи включали:

  • сбор данных о состоянии военной безопасности региона,
  • поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне,
  • изучение настроений и реакций местного населения в случае возможного вторжения со стороны Венгрии.

В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки. Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, им грозит пожизненное заключение.

Министр иностранных дел Венгрии Перт Сийярто комментировал событие со шпионами. В частности, он заявил, что информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".

Позже стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов.

В Венгрии утверждают, что в Украине с начала полномасштабного вторжения все сильнее становится антивенгерская пропаганда. А причина нынешней "клеветнической кампании против венгров" такая же, как и предыдущих, а именно: правительство не хочет поставлять оружие в Украину, а также то, что венгерское правительство выступает за мир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия МИД Украины Андрей Сибига
NEWS
Сядет ли Путин за решетку: что думают в Европе о трибунале для диктатора
Сядет ли Путин за решетку: что думают в Европе о трибунале для диктатора
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике