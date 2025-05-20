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Три страны пригрозили Израилю санкциями из-за наступления в Газе. Нетаньяху ответил

Вторник 20 мая 2025 10:05
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Три страны пригрозили Израилю санкциями из-за наступления в Газе. Нетаньяху ответил Фото: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Канада, Великобритания и Франция выступили с совместным заявлением, в котором осудили новую волну боевых действий Израиля в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление трех стран.

Лидеры стран предупредили, что могут ввести санкции, если премьер Биньямин Нетаньяху не прекратит наступление и не обеспечит доступ к гуманитарной помощи.

В документе отмечается, что действия Израиля по перемещению мирного населения противоречат международному праву.

Также говорится о "неприемлемом" отказе израильского правительства обеспечить гуманитарные потребности гражданских.

"Израиль должен прекратить поселения, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев. Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целенаправленные санкции", - говорится в заявлении.

Канада, Великобритания и Франция поддержали усилия США, Катара и Египта по перемирию, освобождению заложников и созданию Палестинского государства как политического решения конфликта.

"Мы будем продолжать работать с Палестинской автономией, региональными партнерами, Израилем и Соединенными Штатами, чтобы достичь консенсуса относительно договоренностей по будущему Газы, основываясь на арабском плане", - говорится в совместном заявлении.

В ответ Нетаньяху заявил, что эти страны "вознаграждают терроризм" и призвал лидеров Европы поддержать план президента США Дональда Трампа, который предусматривает израильский контроль над Газой.

Новая операция Израиля

Напомним, 18 мая, Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Такую операцию назвали "Колесницы Гидеона".

Как отмечал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна хочет полностью уничтожить ХАМАС.

На этом фоне ХАМАС заявил о готовности отдать Израилю часть заложников для нового прекращения огня.

Неназванный израильский источник рассказал CNN, что Израиль готов говорить о прекращении огня только при условии капитуляции боевиков.

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Франция Соединенные Штаты Америки Великобритания Израиль Канада Сектор Газа
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