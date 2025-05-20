Три страны пригрозили Израилю санкциями из-за наступления в Газе. Нетаньяху ответил
Канада, Великобритания и Франция выступили с совместным заявлением, в котором осудили новую волну боевых действий Израиля в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление трех стран.
Лидеры стран предупредили, что могут ввести санкции, если премьер Биньямин Нетаньяху не прекратит наступление и не обеспечит доступ к гуманитарной помощи.
В документе отмечается, что действия Израиля по перемещению мирного населения противоречат международному праву.
Также говорится о "неприемлемом" отказе израильского правительства обеспечить гуманитарные потребности гражданских.
"Израиль должен прекратить поселения, которые являются незаконными и подрывают жизнеспособность палестинского государства и безопасность как израильтян, так и палестинцев. Мы без колебаний будем принимать дальнейшие меры, включая целенаправленные санкции", - говорится в заявлении.
Канада, Великобритания и Франция поддержали усилия США, Катара и Египта по перемирию, освобождению заложников и созданию Палестинского государства как политического решения конфликта.
"Мы будем продолжать работать с Палестинской автономией, региональными партнерами, Израилем и Соединенными Штатами, чтобы достичь консенсуса относительно договоренностей по будущему Газы, основываясь на арабском плане", - говорится в совместном заявлении.
В ответ Нетаньяху заявил, что эти страны "вознаграждают терроризм" и призвал лидеров Европы поддержать план президента США Дональда Трампа, который предусматривает израильский контроль над Газой.
Новая операция Израиля
Напомним, 18 мая, Израиль начал новую операцию в Секторе Газа. Такую операцию назвали "Колесницы Гидеона".
Как отмечал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его страна хочет полностью уничтожить ХАМАС.
На этом фоне ХАМАС заявил о готовности отдать Израилю часть заложников для нового прекращения огня.
Неназванный израильский источник рассказал CNN, что Израиль готов говорить о прекращении огня только при условии капитуляции боевиков.
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