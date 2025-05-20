В Херсоне российские оккупанты атаковали беспилотным летательным аппаратом (БпЛА) пассажирский автобус. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской городской военной администрации (МВА).

Отмечается, что из-за высокой активности дронов в Херсоне временно сокращены маршруты до проспекта Независимости.

Фото: в Херсоне россияне сбросили взрывчатку на пассажирский автобус, есть раненые (t.me/kherson_miskrada)

По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших :

Автобус коммунального предприятия "Херсонский коммунальный транспортный сервис" был атакован в Днепровском районе города. В результате сброса взрывчатки транспорт получил существенные повреждения .

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно наносит удары по Украине, используя разнообразное оружие - от ракет и дронов до артиллерии и авиабомб. Атаки продолжаются как днем, так и ночью. Больше всего страдают прифронтовые области и населенные пункты. Часто вражеские удары направлены против гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Вчера, 19 мая, в результате атаки российских террористов в Херсоне был разрушен дом. В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщали о погибшем.

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