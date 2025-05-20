Путин во время разговора с Трампом жаловался на Украину: что придумал диктатор

Российский диктатор Владимир Путин во время вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина якобы "атаковала" Москву накануне Дня Победы.

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "РИА.новости".

По словам Ушакова, Путин в разговоре с Трампом упомянул об атаках Киева беспилотниками на Москву накануне "Дня Победы". Диктатор сообщил, что практически все дроны были сбиты.

Кроме этого Путин нафантазировал, что якобы были предупреждены "угрозы совершения терактов" в районе Кремля и Красной площади. Путин заявил, что это были так называемые попытки "запугать" лидеров, которые приехали на 9 мая на парад в Москву.

Парад в Москве 9 мая

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также Словакию и Сербию посетить 9 мая парад в Москве.

Среди приглашенных были Китай, Бразилия, Беларусь, Словакия, Сербия, Вьетнам, Египет, Казахстан, Куба, Венесуэла, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Монголия, Мьянма, Папуа-Новая Гвинея, Гвинея-Бисау, Зимбабве, Республика Конго, Эфиопия, Экваториальная Гвинея, Буркина-Фасо.

США и большинство стран-членов ЕС не получили приглашений.

Ранее мы писали, что в ночь на 7 мая неизвестные дроны атаковали Москву и Московскую область. В регионе фиксировалось сбивание целей и падение обломков.