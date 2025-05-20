Зеленский заявил о готовности к следующим прямым переговорам с Россией
Украина обсуждает с партнерами следующие прямые переговоры с Российской Федерацией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
По его словам, Украина и партнеры обсудили детали и идеи из вчерашнего разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его мнению, важно, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей процесса приближения мира.
Ведь именно Америки боятся в России, и США могут повлиять на российского диктатора Владимира Путина.
"Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами - прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает", - сказал Зеленский.
Разговор Трампа с Путиным
Вчера американский президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.
Позже Трамп рассказал, что имел двойной разговор с Зеленским - до того, как позвонил Путину и после. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Переговоры Украины и России в Стамбуле
В пятницу, 16 мая в Стамбуле, Турция, прошли первые за долгое время прямые переговоры между Россией и Украиной.
По данным СМИ, во время диалога российская делегация озвучила требования, которые касаются:
- "нейтралитета" Украины,
- отказ он репараций,
- прав русскоязычных,
- "признания" оккупации украинских территорий,
- отвод ВСУ из ряда областей для немедленного прекращения огня.
По словам Зеленского, Киев сейчас обсуждает с партнерами возможность новых переговоров с Россией. В качестве локации рассматривают три страны.
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