Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов F-16
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 20 мая, встретился с чешским коллегой Петером Фиалой в Ужгороде. В частности, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов истребителей F-16.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, во время встречи с Фиалой обсудили широкий круг вопросов: безопасность, экономическое сотрудничество, европейская интеграция Украины и восстановление нашего государства.
"Чехия находится в авангарде санкционной политики против агрессора. Рассчитываем на дальнейшее усиление санкций, а также перекрытие всех обходных путей избежания санкционных ограничений. Приветствуем принятие 17-го пакета санкций в ЕС. Также настаиваем на полной конфискации обездвиженных на Западе российских активов", - отметил он.
Оба премьера подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине.
"Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16", - добавил Шмыгаль.
Также чешская сторона всячески будет способствовать евроинтеграции Украины. Это, в частности, консультативная помощь во время предвступительных переговоров.
Кроме того, Шмыгаль и Фиала договорились активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, транспорте, медицине и восстановлении.
"Уверен, что Украина и Чехия и в дальнейшем вместе успешно будут отвечать на многочисленные вызовы безопасности, экономические, интеграционные вызовы. Вместе сделаем все возможное, чтобы будущее было мирным и стабильным для украинского и чешского народов", - отметил украинский премьер.
F-16 для Украины
Напомним, в 2023 году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию, целью которой стала передача Украине боевых самолетов F-16. По словам президента Владимира Зеленского, Украине нужно минимум 128 истребителей F-16.
В 2024 году в Украину прибыли первые истребители F-16 от партнеров. В то же время пока неизвестно, сколько именно самолетов получила Украина. Первые F-16 Украине передали Нидерланды и Дания.
В марте этого года Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.
Также известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.
А в начале апреля главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи рассказал, что к передаче Украине готовят дополнительные F-16. При этом какая именно страна планирует поставки - он не уточнял.
Кроме того, недавно издание TWZ сообщало, что США отправили в Украину списанные самолеты F-16. Такие истребители будут использовать для запчастей.
Также недавно стало известно, что Чехия вместе с партнерами из "коалиции решительных" будет проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 и L-39.
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