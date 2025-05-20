Кронпринц Норвегии прибыл в Украину с первым визитом
В Киев во вторник, 20 мая, впервые прибыл кронпринц Норвегии Хокон. Это также первый член королевской семьи Норвегии за почти 20 лет, который посетил Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Норвегии.
Как заявили в правительстве Норвегии, визит является выражением решительной и постоянной поддержки Норвегией украинского правительства и народа. Отмечается, что кронпринца сопровождает министр энергетики Терье Осланд.
"Во время своего визита в Украину кронпринц встретится с представителями украинской власти и норвежскими партнерами, а также посетит проекты, которые получили поддержку в рамках программы Нансена", - говорится в сообщении.
Как пишет NRK, Хокон прибыл поездом и высадился "на станции за пределами столицы". Первым пунктом визита был мемориал памяти "Ангелы Победы" в Мощуне. Кронпринц возложил к нему памятный венок.
"Мы очень поражены их стойкостью и способностью выстоять", - сказал Хокон об украинцах.
Стоит заметить, что это - первый визит представителя королевской семьи Норвегии в Украину за время полномасштабной войны и вообще с 2008 года. Тогда в Киев посещала кронпринцесса Метте-Марит.
Помощь Норвегии
Напомним, что Норвегия оказывает Украине военную помощь, в частности, присоединилась к авиационной коалиции.
Первые истребители F-16 от партнеров Украина получила летом прошлого года. Сначала об этом писали западные СМИ, но через несколько дней информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина также получила от Норвегии системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и ракеты. А премьер-министр страны объявил, что Норвегия предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в 2025 году для поддержки ее потребностей.
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