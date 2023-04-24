Новые санкции против РФ и скандал с послом Китая: новости за выходные

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве. В то же время президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении специальных экономических и других ограничительных мер в отношении РФ.

Более подробно о том, что произошло 22 и 23 апреля – в материале РБК-Украина .

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Санкции против России

Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Они касаются 40 физических и 382 юридических лиц.

Европейский союз намерен предложить запретить транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти сейчас ведут подготовку нескольких важных международных событий. Это поможет увеличить количество вооружений для военных.

Скандал с китайским послом во Франции

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе не знает географии, или же его позиция идет вопреки позиции Китая.

На скандальное заявление посла КНР также отреагировали в Литве, Латвии и Эстонии.

Российских журналистов не пустили в США

Соединенные Штаты не дали российским журналистам визы для сопровождения главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генеральную ассамблею ООН. В свою очередь Лавров в аэропорту перед вылетом в Нью-Йорк отреагировал на решение властей США и подчеркнул, что он этого не забудет.