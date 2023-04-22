В Латвии требуют от Китая объяснений после скандального заявления посла

Латвия считает, что заявления китайского посла во Франции Лу Шайе относительно суверенитета бывших советских республик абсолютно неприемлемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарса Ринкевичса.

"Замечания посла Китая во Франции по поводу международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемы", - заявил Ринкевичс.

К тому же сейчас Латвия ожидает от китайской стороны объяснений и полного опровержения этого заявления.

Напомним, китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

После этого МИД Эстонии вызвал посла Китая на ковер и заявил, что такие высказывания вызывают непонимание.

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