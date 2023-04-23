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Это невидимая для всех работа. Зеленский анонсировал важные международные события

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Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 21:46
Это невидимая для всех работа. Зеленский анонсировал важные международные события Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские власти ведут подготовку нескольких важных международных событий. Это поможет увеличить количество вооружения для военных.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 23 апреля.

"Мы продолжаем готовить несколько важных международных событий, которые могут дать нашему государству больше крепости, а нашим воинам - больше оружия. Почти каждый день - соответствующая коммуникация с партнерами, соответствующие задачи для нашей дипломатии. Совещания, разговоры, встречи. И я благодарю всех, кто привлечен к такой подготовительной работе", - сказал президент.

По его словам, в абсолютном большинстве случаев это невидимая в целом работа, требующая тщательной подготовки.

"Результат базируется на подготовке. Спасибо каждому и каждому, кто готовит результаты для Украины! Офис, правительство, наши дипломатические представительства - спасибо всем, кто привлечен", - подчеркнул он.

Напомним, о том, что Зеленский ввел в действие новые санкции Украины против России, стало известно 22 апреля.

Также мы писали, что, по неофициальным данным, в новый пакет санкций ЕС против России не вошли ограничения по атомной сфере и импорту алмазов.

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