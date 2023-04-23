ВСУ отразили 45 вражеских атак на востоке, продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку, - Генштаб
Украинские военные отразили 45 вражеских атак на востоке. При этом самые жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
В течение суток россияне нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак есть раненные среди гражданского населения, также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается прежней. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск ВС РС.
- На Северском и Слобожанском направлениях захватчики продолжают удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей некоторое количество своих войск. В течение суток произошли обстрелы населенных пунктов Червона Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.
- На Купянском направлении под артиллерийские обстрелы врага попали населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении на протяжении суток россияне не предпринимали наступательных действий. Артиллерийским атакам подверглись населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
- На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также, за сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не достигли, понесли большие потери. Осуществили обстрелы населенных пунктов, которые находятхся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток украинские военные отразили многочисленные вражеские атаки в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение суток россияне не предпринимали наступательных действий. Совершили обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. В то же время, за сутки произвели обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них - Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
Тем временем авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10".
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 690 российских солдат, а также уничтожили вертолет и 4 беспилотника.
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