ВСУ отразили 45 вражеских атак на востоке, продолжаются тяжелые бои за Бахмут и Марьинку, - Генштаб

Украинские военные отразили 45 вражеских атак на востоке. При этом самые жестокие бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате атак есть раненные среди гражданского населения, также разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения Сил обороны в течение суток отразили более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается прежней. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск ВС РС.

оперативная обстановка остается прежней. Признаков формирования наступательных группировок не зафиксировано. Определенные подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории Беларуси продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск ВС РС. На Северском и Слобожанском направлениях захватчики продолжают удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей некоторое количество своих войск. В течение суток произошли обстрелы населенных пунктов Червона Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.

захватчики продолжают удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей некоторое количество своих войск. В течение суток произошли обстрелы населенных пунктов Червона Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении под артиллерийские обстрелы врага попали населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.

под артиллерийские обстрелы врага попали населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении на протяжении суток россияне не предпринимали наступательных действий. Артиллерийским атакам подверглись населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

на протяжении суток россияне не предпринимали наступательных действий. Артиллерийским атакам подверглись населенные пункты рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также, за сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

оккупанты продолжают вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Также, за сутки захватчики вели безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не достигли, понесли большие потери. Осуществили обстрелы населенных пунктов, которые находятхся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

оккупанты вели наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не достигли, понесли большие потери. Осуществили обстрелы населенных пунктов, которые находятхся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток украинские военные отразили многочисленные вражеские атаки в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

в течение суток украинские военные отразили многочисленные вражеские атаки в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в районе Новомихайловки Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток россияне не предпринимали наступательных действий. Совершили обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

в течение суток россияне не предпринимали наступательных действий. Совершили обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. В то же время, за сутки произвели обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них - Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Огромное, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Тем временем авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 - "Орлан-10".