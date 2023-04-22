Партии, олигархи и "оборонка". Зеленский ввел в действие новые санкции против России

Президент Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Они касаются 40 физических и 382 юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы №235/20223 и №236/2023, обнародованные на сайте ОП.

Согласно документам, президент ввел в действие решение СНБО от 22 апреля 2023 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против физических лиц - граждан РФ, Швейцарии, Ирана и Республики Мали. Всего в списке 40 человек.

Среди граждан Мали, против которых введены санкции, - президент гуманитарной комиссии Бюро региональной администрации и управления Кидаль Ахмед Аг Альбачар, заместитель руководителя персонала региональной координации Оперативного механизма координации в Гао Махри Сиди Амар Бен Даха, депутат парламента Мохамед Улд Матали и шейх Мохамед Усман.

Однако против граждан Малые санкции введены до 31 августа текущего года, они предусматривают блокирование активов, приостановку транзита и выдачи виз, а в отношении остальных подсанкционных лиц - санкции введены на 10 лет, и они предусматривают также полное прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и договоров, запрет на участие в приватизации и приобретении земли в Украине и передаче технологий.

В санкционном списке члены семьи российского олигарха и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

Ограничения касаются и Ивана Потанина, сына российского олигарха Владимира Потанина и многократного чемпиона России и мировых первенств по аквабайку, бизнесмена и инвестора Мурата Алиева и владельца компании Constellation Advisors Ltd Наримана Гаджеива.

Вместе с тем под ограничения попали 60 юридических лиц, среди которых - общество с ограниченной ответственностью "Авиакомпания Дальневосточная КСМ", публичное акционерное общество "Росбанк".

Кроме того, среди российских юрлиц - Центральная избирательная комиссия РФ, партия "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Коммунистическая партия РФ". Девелоперская компания "ВТБ-Девелопмент", ООО "ВТБ-Проект", ООО "ВБ-Сервис", ПАО "Росбанк", АО "Дальневосточный банк", ПАО "Завод Тула" ООО "Мегаком", АО "Ситибайк", холдинговая компания "Интеррос", НИИ "Прометей" им.Горынина, АО "Ригель".

Также в списке созданное на оккупированной части Донецкой области так называемое "Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР".

Другим указом глава государства ввел в действие решение о применении персональных санкций в отношении 322 российских юридических лиц.

Среди них - акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы" и государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи".

Напомним, что 15 апреля Украина официально ввела санкции против ряда российских IT-компаний. В список попали "ВК", "Яндекс" и "1С".

Также были введены санкции против известных российских спортсменов и дочери главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

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