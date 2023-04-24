Нові санкції проти РФ та скандал з послом Китаю: новини за вихідні

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Водночас президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів щодо РФ.

Більш детально про те, що сталося 22 та 23 квітня - у матеріалі РБК-Україна .

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Санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів. Вони стосуються 40 фізичних та 382 юридичних осіб.

Європейський союз збирається запропонувати заборонити транзит низки товарів через Росію, щоб посилити дотримання вже запроваджених раніше обмежень.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада наразі веде підготовку декількох важливих міжнародних подій. Це допоможе збільшити кількість озброєння для військових.

Скандал з китайським послом у Франції

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що Лу Шайе не знає географії, або ж його позиція йде всупереч позиції Китаю.

На скандальну заяву посла КНР також відреагували у Литві, Латвії та Естонії.

Російських журналістів не пустили до США

Сполучені Штати не дали російським журналістам візи для супроводження глави МЗС РФ Сергія Лаврова на Генеральну асамблею ООН. Своєю чергою Лавров в аеропорту перед вильотом до Нью-Йорка відреагував на рішення влади США і наголосив, що він цього не забуде.