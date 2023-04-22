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Проблемы с географией? Посол Украины раскритиковал скандальное заявление китайского коллеги

Новина українською →
Суббота 22 апреля 2023 16:54
Проблемы с географией? Посол Украины раскритиковал скандальное заявление китайского коллеги Фото: Вадим Омельченко, посол Украины во Франции (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китайский посол во Франции оскандалился своим заявлением в отношении бывших советских республик. Либо он не знает географии, либо его позиция идет вопреки позиции Пекина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

"Или есть очевидные проблемы с географией, или такие заявления противоречат позиции Пекина "по усилиям по восстановлению мира в Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН". Тестовый вопрос "Чей Крым?", как всегда, показателен. В следующий раз хорошо было бы спросить "Чей Владивосток?". Советской империи больше не существует. История двигается дальше", - пишет посол.

Заявление посла Китая во Франции

В эфире французского телеканала китайский посол Лу Шае заявил, что бывшие советские республики якобы "не имеют эффективного статуса в международном праве".

"В международном праве страны бывшего Советского союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", - заявил посол.

Отвечая на вопрос, принадлежит ли Крым Украине, посол без всяких подробностей ответил, что полуостров был "российским сначала".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что после заявления китайского дипломата, Эстония вызвала на ковер посла Китая.

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