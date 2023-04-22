Причина недоверия к Китаю. Литва отреагировала на скандальное заявление посла КНР

Сомнения посла КНР во Франции Лу Шайе в суверенитете бывших советских республик является одной из причин, почему страны Балтии не доверяют Китаю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter .

"Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество для мира в Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым - это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы", - написал литовский чиновник.

Напомним, вчера, 21 апреля, Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

После этого МИД Эстонии вызвало посла Китая на ковер и заявило, что такие высказывания вызывают непонимание.

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