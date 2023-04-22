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ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg

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Суббота 22 апреля 2023 20:01
ЕС хочет запретить транзит ряда товаров через РФ в рамках нового пакета санкций, - Bloomberg Фото: ЕС (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз намерен предложить запретить транзит ряда товаров через Россию, чтобы усилить соблюдение уже введенных ранее ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Запрет на транзит будет распространяться на многие технологии и другие товары, в том числе несколько типов транспортных средств. Bloomberg пишет, что не всем им будет запрещен проезд через Россию по пути в третьи страны.

"РФ удалось обойти ограничение на несколько подсанкционных технологий. Торговые данные свидетельствуют о том, что передовые чипы и интегральные схемы, сделанные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан", - говорится в материале.

Другие отчеты показали, что в некоторых странах ЕС, граничащих с Россией, включая Финляндию и Эстонию, наблюдается всплеск торговли со странами Центральной Азии и эти товары часто проходят транзитом через Россию. В сообщениях говорится, что часть товаров остается в России или реэкспортируется из третьих стран в Россию.

Польша, Эстония и Литва настаивали на том, чтобы ЕС ввел запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала РФ.

Также Bloomberg сообщает, что новый пакет предложенных санкций может касаться танкеров и судов, которые не включают в себя навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещение. Основное внимание в пакете, который разрабатывает исполнительный орган ЕС, будет закрыть лазейки существующих ограничений, в частности, компаниями из третьих стран.

Напомним, что в Европейском Союзе идет подготовка к введению 11 пакета санкций против России.

Однако в Европейском союзе предполагается, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

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