Посол Китая во Франции подверг сомнению суверенитет бывших советских республик

Сегодня, 22 апреля, китайский посол заявил, что бывшие советские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI .

В эфире французского телеканала Шайе заявил, что бывшие советские страны, которой также считается Украина, "не обладают эффективным статусом в международном праве".

"В международном праве страны бывшего Советского союза не имеют действующего статуса, поскольку нет международного соглашения, которое материализовало бы их статус суверенной страны", - сказал он.

По словам эксперта по Китаю парижского мозгового центра Foundation for Strategic Research Антуана Бондаза, китайский посол отрицает существование таких стран, как Украина, Литва, Эстония и Казахстан.

Также на вопрос, считает ли Шайе Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что это не так просто.

Он также сказал, что Крым был "российским сначала", не уточнив, что он имел в виду под началом.

Напомним, на днях в Китае ответили США по поводу "безграничной" дружбы с РФ.

Недавно посол Китая в ЕС назвал "безграничную" дружбу Пекина и Москвы риторическим приемом. Он заверил, что Китай не поддерживает войну против Украины.

При этом лидер Китая Си Цзиньпин до сих пор публично не осудил российское вторжение. В США считают, что Китай хочет усидеть на двух стульях, предлагая мирный план Украины и сотрудничая с РФ.

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