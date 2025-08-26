ua en ru
Зеленский сделал важное заявление по Сумщине и Харьковщине после совещания с военными

Вторник 26 августа 2025 14:29
Зеленский сделал важное заявление по Сумщине и Харьковщине после совещания с военными Фото: Владимир Зеленский провел совещание с военными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными. Среди ключевых тем - ситуация на фронте, создание резервов и работа с партнерами по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.

"Обсудили подробно ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения", - отметил Зеленский.

По его словам, в ходе совещания также должное внимание уделили Донецкой области и Запорожью, обсудив потребности в дополнительном снабжении именно для этих направлений.

"Также был доклад о работе со всеми партнерами в рамках коалиции желающих: Европа, Соединенные Штаты, другие партнеры. В течение недели еще будут соответствующие встречи и рабочие контакты. Отметили, что надо ускорять динамику работы", - добавил президент Украины.

По словам главы государства, оборонная компонента гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время.

Ситуация на фронте

Покровское направление в последнее время остается самым горячим участком фронта. По данным утренней сводки Генштаба, по состоянию на 26 августа, именно здесь в течение суток произошло наибольшее количество боевых столкновений.

Также сообщалось, что украинские пограничники отбили вражеское наступление на Покровском направлении и взяли в плен группу оккупантов. В сети появилось видео.

24 августа также стало известно, что украинские защитники провели успешные контратаки в Донецкой области и освободили от оккупантов сразу три населенных пункта.

