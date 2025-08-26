ua en ru
Бойцы ССО во временно оккупированном Крыму вывели из строя объекты логистики россиян

Вторник 26 августа 2025 12:03
Бойцы ССО во временно оккупированном Крыму вывели из строя объекты логистики россиян Фото: ССО вывели из строя объекты логистики россиян в Крыму (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Бойцы Сил специальных операций ВСУ во временно оккупированном Крыму вывели из строя ряд объектов логистики россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

"Продолжаем уничтожать логистику оккупантов во временно оккупированном Крыму. Силы специальных операций ВСУ провели специальные действия на ВОТ АР Крым в результате чего, были выведены из строя объекты логистики", - отметили в ССО.

Сообщается, что уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры обеспечивали функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ.

Взрывы во временно оккупированном Крыму

Напомним, сегодня утром, 26 августа, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Под ударом могла находиться железнодорожная станция Урожайная в поселке Красногвардейское.

Кроме того, в ночь на 21 августа Силы специальных операций успешно поразили подвижной состав оккупантов с горюче-смазочными материалами вблизи Джанкоя. Спецоперация нарушила логистика оккупантов во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, в июле в оккупированном Крыму прогремели взрывы на фоне массированной атаки дронов. После этого в сети появилось фото ударного дрона, который, как утверждается, летел в сторону аэродрома "Бельбек".

Крым Вторжение России в Украину
