Генштаб отреагировал на слухи об "оккупации" двух сел в Днепропетровской области

Слухи о якобы оккупации сел Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области являются ложными. Украинские воины продолжают оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

Ситуация вокруг Запорожского Как отметили в Генштабе, украинские воины остановили продвижение россиян в районе села Запорожское. "(ВСУ - ред.) продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, пытающегося захватить этот населенный пункт", - добавило военное командование. Ситуация вокруг Новогеоргиевки При этом в Генштабе добавили, что в районе села Новогеоргиевка продолжаются активные боевые действия. "Наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками", - уточнили там. Фото: Запорожское и Новогеоргиевка на карте (нажмите, чтобы увеличить) В Генштабе подчеркнули, что слухи об оккупации этих населенных пунктов "не соответствуют действительности".