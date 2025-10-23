Новая провокация: россияне залетели в Литву, на перехват поднимали истребители НАТО
Российские военные самолеты во второй половине дня 23 октября нарушили воздушное пространство Литвы. Истребитель и самолет-заправщик находились там 18 секунд, на перехват поднимали самолеты НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Литвы и президента страны Гитанаса Науседу.
"23 октября, около 18:00, Воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи Кибартая - самолет Су-30 Российской Федерации и самолет-заправщик Ил-78", - сказано в сообщении.
Предполагается, что самолеты РФ проводили учения по дозаправке в Калининградской области РФ. Россияне нарушили воздушное пространство Литвы и пролетели примерно 700 метров, в целом пробыв в этой зоне около 18 секунд.
"В ответ на инцидент на место нарушения были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon Воздушных сил Испании, которые выполняют миссию воздушного патрулирования НАТО, и сейчас осуществляют воздушное патрулирование на месте инцидента", - добавили в министерстве.
На инцидент уже отреагировал президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что министерство иностранных дел вызовет представителей РФ и выразит протест относительно этого инцидента.
"Этим вечером российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Литвы. Это является вопиющим нарушением международного права и территориальной целостности Литвы. Это еще раз подтверждает важность усиления готовности европейских сил противовоздушной обороны", - отметил он.
Провокации РФ против НАТО: что известно
Россия активизировала провокации против стран НАТО в сентябре. Так, 10 сентября около двадцати российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. Сбить удалось только четыре, остальные упали сами.
Кроме этого, через несколько дней российские самолеты нарушили воздушное пространство нескольких стран НАТО. Так, российские истребители МиГ-31К находились над Эстонией около 12 минут и пытались прорваться в столицу. Еще два самолета РФ появились над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.
После этого правительства ряда европейских стран, в том числе и в Литве, заявили, что готовы сбивать российские самолеты в случае нового вторжения в их воздушное пространство. Это вызвало истерику и угрозы в Кремле.