Нова провокація: росіяни залетіли до Литви, на перехоплення підіймали винищувачі НАТО

Російські військові літаки в другій половині дня 23 жовтня порушили повітряний простір Литви. Винищувач та літак-заправник перебували там 18 секунд, на перехоплення підіймали літаки НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Литви та президента країни Гітанаса Науседу .

"23 жовтня, близько 18:00, Повітряні сили Литви зафіксували порушення державного кордону поблизу Кибартаю – літак Су-30 Російської Федерації та літак-заправник Іл-78", - сказано у повідомленні.

Припускається, що літаки РФ проводили навчання з дозаправки в Калінінградській області РФ. Росіяни порушили повітряний простір Литви та пролетіли приблизно 700 метрів, загалом пробувши в цій зоні близько 18 секунд.

"У відповідь на інцидент на місце порушення було піднято два винищувачі Eurofighter Typhoon Повітряних сил Іспанії, які виконують місію повітряного патрулювання НАТО, і наразі здійснюють повітряне патрулювання на місці інциденту", - додали в міністерстві.

На інцидент вже відреагував президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що міністерство закордонних справ викличе представників РФ та висловить протест щодо цього інциденту.

"Цього вечора російські військові літаки порушили повітряний простір Литви. Це є кричущим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності Литви. Це ще раз підтверджує важливість посилення готовності європейських сил протиповітряної оборони", - зазначив він.