Информация о третьей жертве удара РФ по столице не подтвердилась, - КГВА

Воскресенье 07 сентября 2025 13:55
Информация о третьей жертве удара РФ по столице не подтвердилась, - КГВА Фото: информация о третьей жертве удара РФ по столице не подтвердилась (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Увеличение количества жертв вражеского удара по столице до трех человек, о котором сообщалось ранее, не подтвердилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника КГВА Тимура Ткаченко.

"К счастью, информация о третьем погибшем не подтвердилась", - отметил Ткаченко.

При этом отметим, что в 12:52 начальник КГВА сообщил, что поступила информация о третьем погибшем человеке от ночной атаки россиян. Он также добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Обстрел Украины в ночь на 7 сентября

Напомним, что в ночь на 7 сентября войска РФ выпустили по Украине рекордные 810 дронов, а также 13 ракет, в том числе и баллистические. ПВО обезвредила 747 беспилотников и четыре ракеты.

Россияне атаковали Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг и Кривой Рог. В Киеве погибла женщина и двухмесячный мальчик. Также впервые с начала полномасштабной войны было атаковано здание Кабмина.

В столице после вражеского удара известно о 20 раненых и двух погибших, частично перекрыто движение и введены ограничения в маршрутах общественного транспорта.

В свою очередь, в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Также армия РФ атаковала палаточный лагерь с людьми в Сумской области. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.

