Путин чувствует себя безнаказанным: Стармер жестко высказался о российской атаке на Киев

Ночной массированный удар по Киеву и по Украине в целом демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир в Украине и "чувствует себя безнаказанным".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Стармер заявил, что поражен очередным российским нападением на Киев и на всю Украину. В результате российских атак погибли люди, была повреждена инфраструктура. В том числе впервые было повреждено здание правительства Украины.

"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - добавил он.