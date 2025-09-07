ua en ru
Путин чувствует себя безнаказанным: Стармер жестко высказался о российской атаке на Киев

Воскресенье 07 сентября 2025 15:39
Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Ночной массированный удар по Киеву и по Украине в целом демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин не воспринимает серьезно требования заключить мир в Украине и "чувствует себя безнаказанным".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Британии.

Стармер заявил, что поражен очередным российским нападением на Киев и на всю Украину. В результате российских атак погибли люди, была повреждена инфраструктура. В том числе впервые было повреждено здание правительства Украины.

"Эти трусливые удары показывают, что Путин считает, что может действовать безнаказанно. Он несерьезно относится к миру. Сейчас, как никогда раньше, мы должны твердо стоять на поддержке Украины и ее суверенитета", - добавил он.

Массированный удар РФ по Украине

В ночь на 7 сентября РФ нанесла массированный удар по украинским городам. Оккупанты выпустили рекордные 810 дронов и 13 ракет. Под атакой были Киев, Кременчуг, Одесса, Запорожье, Днепр и Кривой Рог.

В Киеве повреждены жилые дома и здание Кабинета министров. Там возник пожар на площади тысячу квадратных метров. В результате атаки в Святошинском районе Киева повреждена девятиэтажка - погибли женщина и маленький ребенок, более 20 получили ранения.

Всего в Украине из-за атаки россиян четыре человека погибли, 44 - пострадали. Больше о последствиях российской атаки - в нашем материале.

