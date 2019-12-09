Лідери нормандської четвірки зустрічаються в Парижі: онлайн

Фото: Нормандська четвірка (РБК-Україна)

Чотиристоронні переговори почнуться о 17:00 9 грудня

Сьогодні, 9 грудня проходить зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів країн. РБК-Україна стежить за ходом саміту в Парижі. Всі подробиці переговорів, головні теми та заяви сторін - в нашому матеріалі.

Розклад нормандського саміту 2019

Майданчиком для переговорів в нормандському форматі став Єлисейський палац. Переговори в резиденції президента Франції заплановані на другу половину дня 9 грудня. Саміт стартує о 17:00, а спільна конференція учасників розпочнеться о 20:00.

Участь у зустрічі підтвердили президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Порядок денний

Сторони мають намір перезапустити переговорний процес щодо імплементації мінських угод і обговорити подальші кроки з врегулювання ситуації на сході України. Також на зустрічі буде підніматися питання про особливий статус Донбасу.

По завершенні саміту нормандської четвірки буде підписаний підсумковий документ. Його зміст буде залежати від результатів зустрічі. Однак, за заявою української сторони, заключне комюніке саміту є лише політичним документом і не матиме юридичних зобов'язань для України.

Фото: Нормандський саміт (twitter.com MID_RF)

На чому наполягатиме Україна

За заявою Володимира Зеленського, на нормандській зустрічі пріоритетним буде питання обміну полоненими між окупованими територіями "Л/ДНР" і Києвом. Український президент має намір домогтися отримання списку полонених з чіткими термінами їх повернення.

Зеленський буде наполягати на повному припиненні вогню, виведенні незаконних збройних формувань. Однією з головних тем нормандського саміту глава держави вважає проведення місцевих виборів на Донбасі.

Позиція української сторони полягає в тому, що голосування має відбутися тільки після виведення російських збройних формувань з окупованих територій і отримання Україною контролю над ділянкою кордону з РФ.

Прямі переговори з ОРДЛО

На саміті в Парижі Володимир Зеленський висуне умови прямих переговорів з окремими районами Донецької і Луганської областей. Однією з пропозицій президента буде заміна складу представництва ОРДЛО на переговорах контактної групи в Мінську.

На думку української сторони, новими представниками від "Л/ДНР" повинні стати громадяни, які мають зв'язок з окупованими районами (прописку, бізнес).

Очікування РФ, Франції та Німеччини

У Кремлі заявили, що нормандський саміт може стати імпульсом для врегулювання ситуації на Донбасі за умови організації прямого діалогу між Україною і владою "Л/ДНР".

Також російська сторона чекає від Володимира Зеленського викладення його бачення імплементації мінських домовленостей.

Ангела Меркель підтримала відновлення переговорів в нормандському форматі. Канцлер Німеччини наголосила на важливості дотримання комплексу заходів для врегулювання конфлікту на Донбасі. У Меркель заплановані двосторонні зустрічі з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським перед початком основного етапу переговорів.

Еммануель Макрон висловив думку, що діалог з Росією в рамках нормандського саміту необхідний для миру і стабільності в Європі. Президент Франції вважає, що заморожений конфлікт в Україні не в інтересах безпеки європейського континенту.

Фото: Зеленський і Путін проведуть переговори в Парижі (РБК-Україна)

Зустріч Зеленського і Путіна

Окрема зустріч президентів України і Росії запланована на полях нормандського саміту. 6 грудня о Кремлі підтвердили наміри Володимира Путіна провести переговори тет-а-тет з українським президентом.

Лідери країн обговорять основну тему нормандського формату - кроки з реалізації мінських угод, а також торкнуться газового питання.