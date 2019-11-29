У Путіна закликали не завищувати очікування від нормандської зустрічі

Фото: Дмитро Пєсков

У Кремлі сподіваються на позитивний результат зустрічі

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков закликав не завищувати очікування від майбутньої нормандської зустрічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков зазначив, що в Кремлі сподіваються на позитивний результат зустрічі.

"Ми й раніше говорили, і зараз давайте не будемо завищувати наших очікувань від зустрічі в "нормандському форматі", але разом з тим, є підстави сподіватися на те, що відбудеться субстантивна розмова", - сказав Пєсков журналістам.

Саміт лідерів "нормандської четвірки" - України, Франції, Німеччини та Росії має відбутися в Парижі 9 грудня.

Раніше Пєсков заявив, що президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський на переговорах в Парижі під час саміту в нормандському форматі 9 грудня можуть обговорити газовий контракт.

Раніше Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов назвав ключові питання нормандської зустрічі. За його словами, ключовими питаннями є повернення українських полонених, припинення вогню по всій лінії фронту, вирішення питання кордону і виборів за українським законодавством. Також він заявив, що глава держави не піде на поступки Росії.

Також РБК-Україна писало, що у Путіна допускають окрему зустріч із Зеленським на нормандському саміті.