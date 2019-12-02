ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Документ за підсумками нормандського саміту не міститиме юрзобов'язань для України

Новини » Політика     02.12.2019 - 23:43
Документ за підсумками нормандського саміту не міститиме юрзобов'язань для України
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За результатами сміту планується політична заява учасників

Документ, який підпишуть учасники нормандського саміту не буде містити жодних юридичних зобов'язань для України. Про це заявив віце-премєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-УКраїна.

Комюніке нормандського саміту - лише політичний документ, а його зміст стане результатом цих переговорів.

"Перше, що ми маємо пам'ятати, що комюніке є політичним документом. Не йтиметься про жодні юридичні зобов'язання, які візьме на себе українська держава в особі президента. Наразі комюніке є дуже дипломатичним. Я вам скажу, що цей документ не містить якихось супер проривних ідей, але все залежатиме від результатів переговорів", - заявив Кулеба.

Він також підтвердив, що за результатами Нормандської зустрічі, підготовлений в МЗС проект документу може бути доповнено новими пунктами.

"Безумовно. Адже це такий документ, який готується заздалегідь. Це "м'ясо", яке потім ще можна додатково вдосконалити і доповнити тими речами, про які вдасться домовитись", - додав він.

Нагадаємо, саміт нормандскької четвірки має відбутися 9 грудня у Парижі. у рамках саміту планується неформальна зустріч президентів України та Росіїї - Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Зеленський пояснив необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним, порівнявши відсутність такого діалогу з бігом на місці.

Головнрю метою саміту має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т.ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно "формулою Штайнмайєра", обговорення обміну полоненими між Києвом та окупованою частиною Донбасу.

Зеленський: політики хайпують на фейках про нормандську зустріч Нормандська зустріч: що відомо про саміт чотирьох лідерів
Новини України Нормандська четвіркаНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся