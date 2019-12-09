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Нормандська зустріч: Путіна посадять навпроти Зеленського

Новини » Політика     09.12.2019 - 17:42
Нормандська зустріч: Путіна посадять навпроти Зеленського
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

На нормандській зустрічі Путіна посадять навпроти Зеленського

У ході нормандської зустрічі президента РФ Володимира Путіна посадять навпроти президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов в Twitter.

Журналіст пише, що зліва від Путіна буде Меркель, а праворуч - Макрон.

"Місце Путіна навпроти Зеленського, зліва від нього Меркель, праворуч - Макрон", - написав він.

Нормандська зустріч: Путіна посадять навпроти ЗеленськогоФото: місце президента РФ (twitter.com/dimsmirnov175)

Зазначимо, що за графіком нормандська зустріч мала початись о 17:00. Станом на 17:46 лідери країн ще не почали обговорення.

Зустріч «нормандської четвірки»

Стартувала перша за три роки зустріч «нормандської четвірки», у складі якої президенти України, Росії, Франції та Німеччини

Опубліковано hromadske.ua Понеділок, 9 грудня 2019 р.

Нагадаємо, що Путін з запізненням приїхав до Єлисейського палацу. Наразі тривають двох сторонні переговори між Зеленським та Меркель, і між Путіним і Макроном.

Раніше повідомлялось, що саміт "нормандської четвірки" буде тривати близько трьох годин.

РБК-Україна писало, що Зеленський та Путін прибули на зустріч у Парижі з делегаціями, до складу яких, зокрема, увійшов менеджмент "Нафтогазу" і "Газпрому".

З російської сторони - глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак. З української сторони - виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко і міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

Після нормандської зустрічі будуть двохсторонні переговори між Зеленським і Путіним. На ній сторони, скоріше від усього, обговорять газові питання та ситуацію на Донбасі.

Нормандська зустріч: що відбувається в Парижі Зеленський після зустрічі з Макроном розпочав переговори з Меркель
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандський формат
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