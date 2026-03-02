Украинцы смогут сдать НМТ в 2026 году в 31 стране: полный перечень от УЦОКО

Украинские абитуриенты, которые находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в 2026 году в 52 городах 31 страны мира. Регистрация на тестирование стартует уже 5 марта, однако в УЦОКО предупреждают об ограниченном количестве мест в некоторых локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

В каких странах проведут НМТ

В рамках основной сессии НМТ тестирование состоится, в частности, в Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Армении, Грузии, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Молдове, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, США, Венгрии, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Дополнительную сессию проведут в Болгарии, Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Канаде, Германии, Польше, Португалии, Хорватии и Чехии.

Переговоры с отдельными иностранными учреждениями еще продолжаются, поэтому количество городов может возрасти.

Когда регистрация

Регистрация для участия в НМТ продлится с 5 марта по 2 апреля.

Участники, которые планируют сдавать тест за рубежом, могут до 7 апреля изменить регистрационные данные и выбрать другую локацию, если появится более удобный вариант.

В то же время в отдельных городах будет действовать ограничение по количеству участников. После заполнения мест локация станет недоступной для выбора.

Как будет проходить тестирование

НМТ за рубежом организуют так же, как и в Украине - в специально оборудованных временных экзаменационных центрах. С участниками будут работать украиноязычные педагоги, подготовленные центром оценивания.

Организаторы отмечают, что тестирование будет проходить на принципах прозрачности и справедливости - независимо от страны сдачи.

Проведение НМТ за пределами Украины стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства образования и науки Украины, региональных центров оценивания качества образования, международных партнеров и дипломатических учреждений.