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Германия согласилась дать Leopard, а США отправят Украине Abrams: новости за 25 января

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Германия официально объявила о передаче Украине своих танков Leopard, а США в свою очередь сообщили, что предоставят украинской армии 31 Abrams.

Детальнее о том, что произошло 25 января, - в материале РБК-Украина.

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Германия предоставит Украине танки Leopard 2

Германия официально подтвердила свои намерения предоставить танки для Украины, благодаря чему Киев сможет получить от партнеров современные немецкие танки Leopard 2.

Как и ожидалось, речь идет об одной роте (14 единиц) танков Leopard 2 по собственным запасам Германии.

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Первые Leopard появятся в Украине уже через три месяца. Что касается количества, то первым шагом Берлина будет командировка 14 танков, а в общем от коалиции стран украинские бойцы могут получить на вооружение около 80 этих боевых машин.

Байден объявил о передаче Украине танков Abrams

Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

"Мы намерены помочь Украине защитить свою территорию и перейти в контрнаступление. Чтобы освободить страну, им нужно повысить свои оборонные способности... Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники, а также я объявляю, что мы выделяем 31 танк Abrams", - заявил он.

В Украине уволены пять руководителей областных прокуратур

"Уволены с должностей пять руководителей областных прокуратур", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

В частности, генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказы об увольнении по собственному желанию:

  • Виктора Приходько - руководителя Запорожской областной прокуратуры;
  • Владимира Твердохлеба – руководителя Кировоградской областной прокуратуры;
  • Антона Столетнего – руководителя Полтавской областной прокуратуры;
  • Алексея Тубелеца – руководителя Сумской областной прокуратуры;
  • Сергея Василины – руководителя Черниговской областной прокуратуры.

Британия заявила, что нужно ускорить усилия для помощи Украине, пока Россия отстала

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообщался с лидерами США, Германии, Франции и Италии. Они обсудили необходимость ускорения помощи Украине, пока Россия отстала.

Он пояснил, что теперь, когда понятно, что Россия отстала, и есть возможность для международных партнеров ускорить усилия для обеспечения длительного мира для Украины, нужно усилить свою поддержку в ближайшие недели и месяцы.

Израиль отклонил запрос США предоставить Украине ПВО Hawk

Администрация Байдена обратилась к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, которые были сняты с вооружения и отправлены на склады.

Однако в Минобороны Израиля заявили, что системы MIM-23 Hawk пока не в рабочем состоянии из-за длительного хранения без надлежащего обслуживания.

О том, сколько танков может получить украинская армия от партнеров – рассказывает РБК-Украина.

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