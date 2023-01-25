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Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России

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Украина, Среда 25 января 2023 08:22
Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России Фото: Генштаб обновил потери России в Украине на 25 января (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 25 января, украинские военные ликвидировали за сутки 910 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 080 военных. Также ВСУ уничтожили самолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника на 25.01 ориентировочно составили:

  • личного состава 123 080 (+910) человек ликвидировано,
  • танков - 3161 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 6307 (+23) ед,
  • артиллерийских систем - 2154 (+6) ед,
  • РСЗО - 450 (+2) ед,
  • средств ПВО - 220 (+0) ед,
  • самолетов - 290 (+1) ед,
  • вертолетов - 281 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1902 (+5),
  • крылатых ракет – 749 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4967 (+23) ед,
  • специальной техники - 194 (+0).

Как сообщалось, российские оккупанты с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ЧВК "Вагнера".

По данным Института изучения войны, начальник Генерального штаба и командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов продолжает попытки изобразить себя и традиционную структуру военного командования настоящими защитниками России.

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