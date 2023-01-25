Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России
По данным на утро среды, 25 января, украинские военные ликвидировали за сутки 910 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 080 военных. Также ВСУ уничтожили самолет оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника на 25.01 ориентировочно составили:
- личного состава 123 080 (+910) человек ликвидировано,
- танков - 3161 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 6307 (+23) ед,
- артиллерийских систем - 2154 (+6) ед,
- РСЗО - 450 (+2) ед,
- средств ПВО - 220 (+0) ед,
- самолетов - 290 (+1) ед,
- вертолетов - 281 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1902 (+5),
- крылатых ракет – 749 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4967 (+23) ед,
- специальной техники - 194 (+0).
Как сообщалось, российские оккупанты с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ЧВК "Вагнера".
По данным Института изучения войны, начальник Генерального штаба и командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов продолжает попытки изобразить себя и традиционную структуру военного командования настоящими защитниками России.
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