Более 900 оккупантов, самолет и десятки техники: Генштаб назвал потери России

По данным на утро среды, 25 января, украинские военные ликвидировали за сутки 910 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 123 080 военных. Также ВСУ уничтожили самолет оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Как сообщалось, российские оккупанты с большими потерями наступают на четырех направлениях, в то же время вербуют украинских заключенных на оккупированных территориях для ЧВК "Вагнера".

По данным Института изучения войны, начальник Генерального штаба и командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов продолжает попытки изобразить себя и традиционную структуру военного командования настоящими защитниками России.

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