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Германия назвала сроки начала учений ВСУ на танках Leopard 2

Новина українською →
Берлин, Среда 25 января 2023 13:14
Германия назвала сроки начала учений ВСУ на танках Leopard 2 Фото: Германия назвала сроки начала учений ВСУ на танках Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Германии в ближайшее время начнутся учения украинских военных на Leopard 2. Берлин хочет собрать для Украины два танковых батальона из этих танков в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу германского правительства.

"Наша цель - быстро собрать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2. В качестве первого шага Германия передает 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера. Другие европейские партнеры также передадут танки Leopard-2. Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии", - говорится в заявлении.

Кроме учений, пакет помощи также будет включать логистику, предоставление боеприпасов и обслуживание систем.

Напомним, что сегодня правительство Германии официально объявило о передаче Украине своих танков и разрешило другим странам их реэкспорт.

Между тем в Минобороны Польши, что европейские страны вместе с США и, возможно, Канадой "без особого труда" способны собрать 100 танков для поставок в Украину.

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