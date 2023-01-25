ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Интенсивность боев растет: Маляр о ситуации в районах Бахмута и Угледара

Новина українською →
Украина, Среда 25 января 2023 21:31
Интенсивность боев растет: Маляр о ситуации в районах Бахмута и Угледара Фото: Анна Маляр рассказала о ситуации в районах Бахмута и Угледара (facebook.com/gannamaliar)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, россияне бросают в бой большое количество личного состава и техники. Они пытаются прорвать оборону, но при этом несут значительные потери.

"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов", - написала Маляр.

Напомним, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.

Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Вугледар Наступление боевиков Анна Маляр
NEWS
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж