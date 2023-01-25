Интенсивность боев растет: Маляр о ситуации в районах Бахмута и Угледара
Российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.
По ее словам, россияне бросают в бой большое количество личного состава и техники. Они пытаются прорвать оборону, но при этом несут значительные потери.
"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов", - написала Маляр.
Напомним, что украинские военные не будут выходить из Бахмута, пока там есть возможность обороняться, ситуация контролируется.
Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.
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