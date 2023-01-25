Интенсивность боев растет: Маляр о ситуации в районах Бахмута и Угледара

Российские оккупанты усиливают наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, россияне бросают в бой большое количество личного состава и техники. Они пытаются прорвать оборону, но при этом несут значительные потери.

"Сейчас на Донбассе против их преимущества в количестве бойцов и вооружения наше преимущество в профессионализме военного командования и мужестве воинов", - написала Маляр.