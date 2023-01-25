Россия отстала, нужно ускорить усилия для помощи Украине, - Британия

Сегодня, 25 января, премьер-министр Британии Риши Сунак пообщался с лидерами США, Германии, Франции и Италии. Они обсудили необходимость ускорения помощи Украине, пока Россия отстала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

В ходе разговора премьер-министр приветствовал решение союзников объявить о предоставлении крупных боевых танков и проинформировал о непреклонной поддержке Украины со стороны Британии. Он также напомнил о его решении пожертвовать эскадрилью танков Challenger 2 на прошлой неделе.

"Эти решительные, коллективные действия станут катализатором для других стран, чтобы последовать этому примеру", - добавил Сунак.

Он объяснил, что теперь, когда понятно, что Россия отстала, и есть возможность для международных партнеров ускорить усилия для обеспечения длительного мира для Украины, нужно усилить свою поддержку нужно в ближайшие недели и месяцы.