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Морпехи уничтожили штурмовую колонну россиян вблизи Водяного (видео)

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Водяное, Среда 25 января 2023 10:04
Морпехи уничтожили штурмовую колонну россиян вблизи Водяного (видео) Фото: морпехи уничтожили колонну оккупантов-штурмовиков в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

"Наглое "отрицательное" наступление "второй армии мера" было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонного боя наших защитников в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Возле Водяного 15 января силы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, пехотинцев и 503 Отдельного батальона морской пехоты ликвидировали группу оккупантов. Колонна россиян направлялась на штурм.

Напомним, украинские военные за последние сутки уничтожили еще 910 оккупантов, десятки единиц техники и сбили самолет врага.

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