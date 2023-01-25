Морпехи уничтожили штурмовую колонну россиян вблизи Водяного (видео)

Украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

"Наглое "отрицательное" наступление "второй армии мера" было полностью разгромлено во время эффективного и слаженного оборонного боя наших защитников в Донецкой области", - говорится в сообщении. Возле Водяного 15 января силы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, пехотинцев и 503 Отдельного батальона морской пехоты ликвидировали группу оккупантов. Колонна россиян направлялась на штурм.