ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Запорожье прозвучали взрывы

Новина українською →
Запорожье, Среда 25 января 2023 16:37
В Запорожье прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 25 января, днем в Запорожье жители услышали несколько взрывов. Воздушная тревога в области пока не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали причин и деталей инцидента. При этом по состоянию на 16:32 воздушная тревога объявлена в шести областях Украины и Киеве.

Напомним, в Украине 25 января уже два раза объявляли масштабную воздушную тревогу. Она была связана с тем, что в Беларуси подняли в воздух российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что сегодня оккупанты ударили по Бериславу Херсонской области. Они попали по продуктовому магазину, есть жертвы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье вибухи
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж