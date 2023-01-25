Обстрел Запорожья: погибла женщина, которая была под завалами

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram .

Отметим, что из-за атаки россиян по Запорожью был разрушен частный дом, в результате чего под завалами оказалась женщина.

"К большому сожалению, женщина, которая находилась под завалами, погибла", - сообщил Куртев.

Отметим, что сегодня около 16:30 в Запорожье слышали взрывы. Но воздушную тревогу в Запорожской области не объявляли.

Позже стало известно, что россияне обстреляли жилой дом в городе, также повреждены соседние дома.

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