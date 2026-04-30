Трамп анонсировал сокращение американских войск в Германии

01:54 30.04.2026 Чт
Решение должно быть принято "в ближайшее время" - деталей пока нет
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможность сокращения американского военного контингента в Германии. Решение планируют принять в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Читайте также: Трамп анонсировал дешевый бензин благодаря историческому демаршу ОАЭ в ОПЕК

Что известно

Трамп написал, что США "изучают и пересматривают" возможное сокращение войск в Германии. Никаких деталей относительно масштабов возможного сокращения или сроков он не привел.

Это не первый сигнал от администрации Трампа по пересмотру американского военного присутствия в Европе. Вашингтон неоднократно упрекал союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.

Телефонному разговору Трампа и Путина предшествовала встреча американского президента с британским королем Чарльзом III. По данным специалиста по чтению по губам Николы Хиклинга, в первые минуты разговора Трамп заявил монарху, что Владимир Путин "хочет войны".

Также, предположительно, американский лидер сказал о планах российского диктатора "уничтожить население", не уточнив, о каком именно населении идет речь.

Больше по теме:
Новости
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Контингент РФ в Африке вырос на 8 тысяч, это новые риски для мира, - разведка
Аналитика
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО