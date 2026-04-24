У Трампа готовят "наказание" для стран, которые не помогли в войне против Ирана, - Reuters

09:59 24.04.2026 Пт
Соединенные Штаты могут уменьшить влияние ряда стран на НАТО
aimg Константин Широкун
У Трампа готовят "наказание" для стран, которые не помогли в войне против Ирана, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

У президента США Дональда Трампа продумали несколько вариантов "наказаний" для стран, которые отказались помогать Вашингтону в войне против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп составил перечень "непослушных" стран НАТО, - Politico

По данным агентства, во внутреннем электронном письме Пентагона изложены варианты наказания для союзников по НАТО, которые не поддержали операции США в войне с Ираном.

Среди возможных наказаний - приостановление членства Испании в альянсе и пересмотр позиции США относительно претензий Британии на Фолклендские острова.

Варианты политики подробно изложены в записке, в которой выражено разочарование нежеланием или отказом некоторых союзников предоставить Соединенным Штатам права доступа, базирования и пролетов для войны в Иране.

По словам неназванного чиновника Пентагона, в электронном письме отмечалось, что доступ к авиабазам - это "абсолютная базовая линия для НАТО". Один из вариантов ограничений также предусматривает отстранение от важных или престижных должностей в НАТО.

"Как сказал президент Трамп, несмотря на все, что Соединенные Штаты сделали для наших союзников по НАТО, они не были рядом с нами", - заявил пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон, комментируя содержание электронного письма на запрос журналистов.

Трамп обиделся на НАТО?

Напомним, Трамп неоднократно называл НАТО "устаревшим" и угрожал выходом из него, если союзники не увеличат расходы на оборону. Отношения между США и европейскими партнерами резко обострились после начала американской операции против Ирана.

Как сообщало РБК-Украина, администрация Трампа уже предупреждала о возможном выходе из структур НАТО - в частности речь шла об условиях, при которых США могут пересмотреть свое членство в альянсе.

Больше по теме:
НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Ночной обстрел Одессы: двое погибших и более 10 раненых, среди которых дети
Ночной обстрел Одессы: двое погибших и более 10 раненых, среди которых дети
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским