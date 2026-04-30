Трамп пригрозил вывести войска США еще из двух стран Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть сокращение военного присутствия не только в Германии, но и в других европейских странах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа в Овальном кабинете.
Во время общения с журналистами Трампа спросили, возможно ли аналогичное решение по Италии и Испании.
"Да, вероятно. Почему бы и нет?" - ответил он.
Он упрекнул союзников по НАТО, вероятно, из-за критики операций США на Ближнем Востоке и нежелания Испании и Италии поддержать войну против Ирана.
"Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно - абсолютно ужасно", - заявил Трамп.
Напряженность между США и НАТО
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможность сокращения военного контингента в Германии, однако деталей относительно масштабов и сроков не привел.
Это не первый сигнал от администрации Трампа о пересмотре американского военного присутствия в Европе. Вашингтон неоднократно упрекал союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.
Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - с разделением на "послушных" и "непослушных".
По данным Reuters, Пентагон подготовил несколько сценариев санкций против тех стран-членов, которые отказались поддержать военную операцию против Ирана. Документ отражал "разочарование" американской стороны позицией части союзников.