Главная » Новости » В мире

Трамп пригрозил вывести войска США еще из двух стран Европы

23:22 30.04.2026 Чт
2 мин
За что Трамп разозлился на союзников по НАТО?
aimg Мария Науменко
Трамп пригрозил вывести войска США еще из двух стран Европы Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть сокращение военного присутствия не только в Германии, но и в других европейских странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа в Овальном кабинете.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, возможно ли аналогичное решение по Италии и Испании.

"Да, вероятно. Почему бы и нет?" - ответил он.

Он упрекнул союзников по НАТО, вероятно, из-за критики операций США на Ближнем Востоке и нежелания Испании и Италии поддержать войну против Ирана.

"Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя ужасно - абсолютно ужасно", - заявил Трамп.

Напряженность между США и НАТО

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает возможность сокращения военного контингента в Германии, однако деталей относительно масштабов и сроков не привел.

Это не первый сигнал от администрации Трампа о пересмотре американского военного присутствия в Европе. Вашингтон неоднократно упрекал союзников по НАТО в недостаточных расходах на оборону.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - с разделением на "послушных" и "непослушных".

По данным Reuters, Пентагон подготовил несколько сценариев санкций против тех стран-членов, которые отказались поддержать военную операцию против Ирана. Документ отражал "разочарование" американской стороны позицией части союзников.

