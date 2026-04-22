Трамп составил перечень "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать, - Politico
Администрация Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - и уже ищет способы наказать тех, кто отказался поддержать войну с Ираном.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом рассказали три европейских дипломата и чиновник Министерства обороны США.
Списки "хороших" и "плохих"
Белый дом разработал что-то вроде перечня "непослушных и образцовых" стран НАТО. Над ним работали накануне визита генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.
План предусматривает обзор взносов каждой страны-члена и распределение их по уровням.
"У Белого дома есть одновременно и непокорная, и приятная газета, поэтому, думаю, мышление похоже", - сказал один из дипломатов.
Списки "хороших" и "плохих"
Белый дом разработал что-то вроде перечня "непослушных и образцовых" стран НАТО. Над ним работали накануне визита генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.
План предусматривает обзор взносов каждой страны-члена и распределение их по уровням.
"В Белом доме есть список "непослушных и послушных", поэтому, думаю, здесь идея та же", - сказал один из дипломатов.
Министр обороны США Пит Хегсет озвучил эту идею еще в декабре:
"Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями".
Румыния и Польша, по данным издания, могут стать главными бенефициарами. Румыния позволила США использовать свою авиабазу имени Михаила Когелничану во время операции в Иране. Польша оплачивает почти все расходы на содержание 10 000 американских военнослужащих на своей территории.
Болгария также незаметно поддерживала американскую логистику на Ближнем Востоке. Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония - получили высокую оценку за постоянно высокий уровень военных расходов.
Испания, Франция и Великобритания, напротив, либо отклонили, либо задержали запросы США о помощи во время иранской кампании.
Что грозит "плохим" союзникам
Конкретных механизмов наказания пока нет. Но среди рассматриваемых вариантов:
- вывод или перемещение американских войск из одной страны в другую;
- отказ от совместных учений;
- прекращение продажи оружия.
"Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск - это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?" - заметил один из европейских чиновников.
В Белом доме открыто пригрозили "непослушным" странам, которые не были рядом с США во время операции "Эпическая ярость".
"Президент Трамп четко выразил свое мнение относительно этой несправедливой динамики, и, как он сказал, Соединенные Штаты будут помнить", - сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.
Напомним, Трамп неоднократно называл НАТО "устаревшим" и угрожал выходом из него, если союзники не увеличат расходы на оборону. Отношения между США и европейскими партнерами резко обострились после начала американской операции против Ирана.
Как сообщало РБК-Украина, администрация Трампа уже предупреждала о возможном выходе из структур НАТО - в частности речь шла об условиях, при которых США могут пересмотреть свое членство в альянсе.