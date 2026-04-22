ua en ru
Ср, 22 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп составил перечень "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать, - Politico

14:05 22.04.2026 Ср
3 мин
Что грозит "плохим" союзникам по Альянсу?
aimg Елена Чупровская
Трамп составил перечень "непослушных" стран НАТО и планирует их наказать, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация Трампа разработала своеобразный рейтинг союзников по НАТО - и уже ищет способы наказать тех, кто отказался поддержать войну с Ираном.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом рассказали три европейских дипломата и чиновник Министерства обороны США.

Читайте также: Операция США вышла за пределы Ближнего Востока, - The Washington Post

Списки "хороших" и "плохих"

Белый дом разработал что-то вроде перечня "непослушных и образцовых" стран НАТО. Над ним работали накануне визита генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

План предусматривает обзор взносов каждой страны-члена и распределение их по уровням.

"У Белого дома есть одновременно и непокорная, и приятная газета, поэтому, думаю, мышление похоже", - сказал один из дипломатов.

Списки "хороших" и "плохих"

Белый дом разработал что-то вроде перечня "непослушных и образцовых" стран НАТО. Над ним работали накануне визита генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

План предусматривает обзор взносов каждой страны-члена и распределение их по уровням.

"В Белом доме есть список "непослушных и послушных", поэтому, думаю, здесь идея та же", - сказал один из дипломатов.

Министр обороны США Пит Хегсет озвучил эту идею еще в декабре:

"Образцовые союзники, которые активизируются, такие как Израиль, Южная Корея, Польша, все больше Германия, страны Балтии и другие, получат нашу особую приверженность. Союзники, которые все еще не сделают свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями".

Румыния и Польша, по данным издания, могут стать главными бенефициарами. Румыния позволила США использовать свою авиабазу имени Михаила Когелничану во время операции в Иране. Польша оплачивает почти все расходы на содержание 10 000 американских военнослужащих на своей территории.

Болгария также незаметно поддерживала американскую логистику на Ближнем Востоке. Балтийские страны - Литва, Латвия и Эстония - получили высокую оценку за постоянно высокий уровень военных расходов.

Испания, Франция и Великобритания, напротив, либо отклонили, либо задержали запросы США о помощи во время иранской кампании.

Что грозит "плохим" союзникам

Конкретных механизмов наказания пока нет. Но среди рассматриваемых вариантов:

  • вывод или перемещение американских войск из одной страны в другую;
  • отказ от совместных учений;
  • прекращение продажи оружия.

"Кажется, у них нет очень конкретных идей, когда дело доходит до наказания плохих союзников. Перемещение войск - это один из вариантов, но это главным образом наказывает США, не так ли?" - заметил один из европейских чиновников.

В Белом доме открыто пригрозили "непослушным" странам, которые не были рядом с США во время операции "Эпическая ярость".

"Президент Трамп четко выразил свое мнение относительно этой несправедливой динамики, и, как он сказал, Соединенные Штаты будут помнить", - сказала пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

Напомним, Трамп неоднократно называл НАТО "устаревшим" и угрожал выходом из него, если союзники не увеличат расходы на оборону. Отношения между США и европейскими партнерами резко обострились после начала американской операции против Ирана.

Как сообщало РБК-Украина, администрация Трампа уже предупреждала о возможном выходе из структур НАТО - в частности речь шла об условиях, при которых США могут пересмотреть свое членство в альянсе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТО Иран Дональд Трамп Ближний восток
Новости
Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии
Украина начала закачивать "Дружбу" нефтью, транзит ожидается завтра, - Минэкономики Словакии
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию