Германия готовится к войне с Россией и меняет военную стратегию

16:23 22.04.2026 Ср
3 мин
Писториус раскрыл планы создания сильнейшей армии в Европе
aimg Сергей Козачук
Германия готовится к войне с Россией и меняет военную стратегию Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)

Германия представила свою первую в истории военную стратегию, в которой Россия официально признана главной угрозой безопасности в Европе. Берлин планирует превратить Бундесвер в самую мощную конвенционную армию континента.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Читайте также: Кремль выбрал цели в Германии? Посла РФ срочно вызвали в Берлине "на ковер"

Угроза со стороны РФ и готовность к нападению

Как пишет издание, по словам Писториуса, Кремль под руководством Владимира Путина рассматривает военную силу как законный инструмент продвижения собственных интересов и готовится к прямому столкновению с НАТО.

Документ констатирует, что Россия уже ведет гибридную войну против Запада, используя шпионаж, диверсии и кибератаки.

Министр подчеркнул, что Москва создает все предпосылки для вооруженного нападения на страны Альянса.

Согласно новой концепции, не менее 460 тысяч немецких солдат вместе с союзниками должны быть готовы к отражению возможной агрессии.

Развитие Бундесвера и армия будущего

Германия ставит целью достижение технологического превосходства и значительное наращивание военного потенциала. Стратегия предусматривает, что будущие войны будут вестись одновременно как высокими технологиями, так и массовыми средствами.

Приоритетами определено развитие искусственного интеллекта, квантовых вычислений и робототехники наряду с использованием дешевых дронов.

Особое внимание уделяется достижению информационного превосходства в космосе и киберпространстве.

Также Бундесвер планирует существенно увеличить количество высокоточных систем большой дальности и построить многоуровневую противовоздушную оборону.

Отдельным пунктом стратегии является усиление роли резерва, который должен быть полностью оснащен для быстрого развертывания в случае необходимости.

Роль США и ядерное сдерживание

Несмотря на то, что США остаются незаменимым партнером для НАТО, стратегия определяет приоритетом увеличение нагрузки именно на немецкую армию.

Берлин официально подтвердил готовность брать на себя больше ответственности в рамках Альянса и продолжать участие в механизмах ядерного сдерживания.

Авторы документа подчеркивают, что в современных условиях безопасных тыловых зон больше не существует, поэтому целями врага становятся не только военные объекты, но и все общество и экономика страны.

Угрозы РФ и помощь Берлина Киеву

Напомним, недавно Министерство иностранных дел Германии срочно вызвало российского посла "на ковер" из-за прямых угроз Кремля в адрес объектов на территории ФРГ. В Берлине эти действия Москвы расценили как попытку запугивания и подрыва европейского единства.

В то же время Германия продолжает системно усиливать обороноспособность Украины. В частности, Борис Писториус объявил о запуске масштабного пакета поддержки украинской ПВО, который рассчитан на несколько лет и должен обеспечить долгосрочную защиту неба.

Кроме того, Берлин и Киев договорились об усилении дальнобойных возможностей ВСУ. Для этого страны создают совместное оборонное предприятие, что позволит Украине эффективнее наносить удары на большие расстояния.

Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию