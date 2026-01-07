ua en ru
Германия, Франция и Польша в Париже обсудят помощь Украине

Франция, Среда 07 января 2026 13:58
Германия, Франция и Польша в Париже обсудят помощь Украине Фото: министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, его французский коллега Жан Барро и польский министр Радослав Сикорский 7 января проведут в Париже встречу, во время которой обсудят помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

Отмечается, что трехсторонняя встреча будет проведена в формате так называемого "Веймарского треугольника". Это неформальное международное объединение трех стран, созданное еще в 1991 году.

Встреча трех глав МИД будет сосредоточена главным образом на предоставлении дополнительной и конкретной поддержки Украины, которая ведет войну против российских агрессоров. Тематику встречи уже подтвердиломинистерство иностранных дел Франции.

Напомним, что 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство по устойчивому миру и договорились о дальнейшей поддержке Киева. А Украина, Франция и Великобритания также подписали декларацию о создании совместной координационной группы - фактически, это первый шаг к военному присутствию Запада в Украине после войны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дополнительно сообщил, что по всей территории Украины после прекращения огня будут созданы военные хабы. В целом союзники Украины планируют взять на себя реальные обязательные обязательства, которые будут действовать в случае новой агрессии России.

При этом планируется также в дальнейшем на уровне лидеров планируется доработать документы по безопасности с акцентом на гарантиях безопасности и восстановлении Украины, после чего запланированы консультации в США с участием более широкого круга стран.

Добавим, что 7 января в Париже встретятся также представители Украины и США. Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня в Париже будут обсуждаться самые сложные вопросы в мирном плане. В частности, это территории и Запорожская АЭС.

