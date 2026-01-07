Німеччина, Франція та Польща в Парижі обговорять допомогу Україні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, його французький колега Жан Барро та польський міністр Радослав Сікорський 7 січня проведуть в Парижі зустріч, під час якої обговорять допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk .

Зустріч трьох голів МЗС буде зосереджена головним чином на наданні додаткової та конкретної підтримки України, яка веде війну проти російських агресорів. Тематику зустрічі вже підтвердило м іністерство закордонних справ Франції.

Зазначається, що тристороння зустріч буде проведена у форматі так званого "Веймарського трикутника". Це неформальне міжнародне об'єднання трьох країн, створене ще у 1991 році.

Нагадаємо, що 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва. А Україна, Франція та Велика Британія також підписали декларацію про створення спільної координаційної групи - фактично, це перший крок до військової присутності Заходу в Україні після війни.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер додатково повідомив, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби. Загалом союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії.

При цьому планується також надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

Додамо, що 7 січня в Парижі зустрінуться також представники України та США. Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні у Парижі будуть обговорюватися найскладніші питання в мирному плані. Зокрема, це території та Запорізька АЕС.