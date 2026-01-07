ua en ru
Ср, 07 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Німеччина, Франція та Польща в Парижі обговорять допомогу Україні

Франція, Середа 07 січня 2026 13:58
UA EN RU
Німеччина, Франція та Польща в Парижі обговорять допомогу Україні Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, його французький колега Жан Барро та польський міністр Радослав Сікорський 7 січня проведуть в Парижі зустріч, під час якої обговорять допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

Зазначається, що тристороння зустріч буде проведена у форматі так званого "Веймарського трикутника". Це неформальне міжнародне об'єднання трьох країн, створене ще у 1991 році.

Зустріч трьох голів МЗС буде зосереджена головним чином на наданні додаткової та конкретної підтримки України, яка веде війну проти російських агресорів. Тематику зустрічі вже підтвердило міністерство закордонних справ Франції.

Нагадаємо, що 6 січня в Парижі відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили єдність щодо сталого миру та домовилися про подальшу підтримку Києва. А Україна, Франція та Велика Британія також підписали декларацію про створення спільної координаційної групи - фактично, це перший крок до військової присутності Заходу в Україні після війни.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер додатково повідомив, що по всій території України після припинення вогню будуть створені військові хаби. Загалом союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії.

При цьому планується також надалі на рівні лідерів планується доопрацювати безпекові документи з акцентом на гарантіях безпеки та відновленні України, після чого заплановані консультації у США за участі ширшого кола країн.

Додамо, що 7 січня в Парижі зустрінуться також представники України та США. Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні у Парижі будуть обговорюватися найскладніші питання в мирному плані. Зокрема, це території та Запорізька АЕС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Україна Польща
Новини
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Відключати лікарні заборонено. Свириденко заявила, що ситуацію у Львові перевірять
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка